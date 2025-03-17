К маю воздух в Казани прогреется до летних значений в +20 — +25 градусов

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Уже в мае в Казани установится летняя погода, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии начальник Управления гражданской защиты исполкома Сергей Чанкин.

Вторая декада марта, по его словам, проходит без погодных аномалий и является достаточной теплой — температура чуть выше климатической нормы.

— Существенное потепление в Казани ожидается только после 20 марта, когда дневная температура поднимется до +7 градусов, а в отдельных районах может достигать +10. Уже в апреле ожидается настоящая весенняя погода с температурами +10 — +15 градусов с преобладанием солнечных дней. В ночные часы в некоторых рационах будет минусовая. К маю воздух прогреется до летних значений +20 — +25 градусов, возможны кратковременные похолодания, — сказал он.

Напомним, на прошлой неделе в Казани дважды неделю обновился температурный рекорд. Так, 14 марта температура воздуха составила +6,7°С. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 14 марта в Казани был зафиксирован в 2015 году и составлял +6,2 градуса.