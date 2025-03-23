Эксперты: каждый четвертый казанец не общается с коллегами после работы

Фото: Мария Зверева

Согласно опросу сервиса SuperJob, 28% трудоустроенных казанцев не общаются с коллегами вне рабочего места. Еще 30% респондентов заявили, что раньше встречались с сослуживцами, но теперь прекратили это делать.

Чаще всего казанцы встречаются в кафе, ресторанах и парках. Регулярное общение за пределами работы поддерживают 39% опрошенных, а 3% начали это делать недавно.

Реальное время / realnoevremya.ru

Мужчины общаются с коллегами чаще женщин. Респонденты старше 45 лет чаще проводят время с сослуживцами, чем более молодые горожане. Наиболее активно общаются вне работы граждане с доходом до 50 тысяч рублей (55%), тогда как среди тех, кто зарабатывает от 50 до 100 тысяч рублей, лишь половина сохранила такие отношения.

Эксперты также отмечают, что неформальное общение может укреплять командный дух, но важно уважать личные границы коллег.

Напомним, что в этом году в Татарстане продолжится обучение для различных категорий граждан в рамках нацпроекта «Кадры»



Матвей Гавриков