В Татарстане более 5 тысяч жителей пройдут обучение по нацпроекту «Кадры»

Фото: Мария Зверева

В этом году в Татарстане продолжится обучение для различных категорий граждан в рамках нацпроекта «Кадры». В пресс-службе Минтруда республики сообщили: планируется, что более 5 тыс. жителей республики смогут освоить новые профессии.

На данный момент доступны семь образовательных программ от Национального исследовательского Томского государственного университета. Среди них — 1С разработчик, UI-дизайн веб— и мобильных приложений, обеспечение информационной безопасности, управление беспилотными авиационными системами, эколог предприятия и экскурсовод. Обучение будет проходить как очно, так и дистанционно, а старт запланирован на вторую половину апреля.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Заявки на обучение могут подавать неработающие мамы с детьми дошкольного возраста, работники, находящиеся под риском увольнения, граждане старше 50 лет и другие категории.

В 2024 году возможность пройти обучение также появится у граждан с инвалидностью и тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. Ранее, с 2019 по 2024 год, в рамках другого проекта «Содействие занятости» профобучение прошли почти 40 тыс. жителей Татарстана.

Анастасия Фартыгина