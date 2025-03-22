Скончался экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Джордж Форман

Фото: Динар Фатыхов

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Джордж Форман скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщили его родственники в прощальном посте в соцсетях.

Форман родился в 1949 году и начал свою карьеру в боксе в 1969 году. Он выступал в супертяжелом весе до 1977 года, затем вернулся на ринг в 1987 году и продолжал до 1997 года.

За свою карьеру он стал чемпионом по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. В 1994 году, в возрасте 45 лет, он стал старейшим чемпионом мира в истории бокса, завоевав титулы WBA и IBF.

На счету Формана также золотая медаль Олимпийских игр 1968 года. Всего на профессиональном ринге он провел 81 бой, из которых выиграл 76 (68 нокаутом) и проиграл пять.

Анастасия Фартыгина