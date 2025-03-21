Учителем года в Татарстане стала педагог русского языка Мария Ерофеева

Фото: Максим Платонов

Учителем 2025 года в Татарстане признали педагога русского языка и литературы школы №35 Набережных Челнов Марию Ерофееву. Церемония награждения призеров республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России 2025» прошла сегодня в Казани.

Мария Ерофеева заняла первое место в номинации «Учитель года». Второй стала учительница математики из Елабуги Лилия Акмалова. Тройку лучших замкнули учитель информатики Ерлан Аймаганбетов (Казань) и педагог русского языка и литературы Нина Габбасова (Нижнекамск).

В номинации «Педагогический дебют» победил учитель математики МБОУ «Лицей интернат им. Мустафы Онджеля» Ильгиз Абдрахманов из Бугульмы. В тройку лучших также вошли два педагога из Казани — Кирилл Лукоянов и Гузелия Галиева.

В финальном этапе конкурса приняли участие 15 лучших педагогов из Татарстана, из них жюри определило призеров от республики.

В прошлом году учителем года в Татарстане стал педагог казанской школы №108 Радик Хабиров.

Зульфат Шафигуллин