В Казани прошел финал конкурса «Учитель года»

На финале конкурса «Учитель года» на церемонии награждения собрались 62 учителя и воспитателя. Это участники и победители зонального этапа конкурса. Обладателем звания «Воспитатель года» стала воспитательница детского сада «Шаян» из Набережных Челнов Дарья Ольденбург. Она представила свою работу в области школьного программирования. За ее создание она получила два федеральных гранта, программа применяется в восьми детских садах. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Номинации «Сельский учитель», «Педагогический дебют»: параллельно проходило несколько профессиональных конкурсов, в них участвовали педагоги из Пермского края, Нижнего Новгорода, Тюмени, Мордовии, Марий Эл лучшими стали два учителя из Москвы и Казани. Учителя проводили открытые уроки и мастер-классы и рассказывали об инновационных методиках, которые они применяют в обучении детей. Всего в этом году в конкурсе приняли участие более 800 педагогов.

В номинации «учитель года» в Татарстане победил учитель физики 108-й школы Казани Радик Хабиров. Он занимается преподаванием вот уже 8 лет, старается подобрать подход к каждому ученику и заинтересовать его сложным предметом. Теперь Радик Хабиров будет представлять республику на всероссийском этапе конкурса, который пройдет осенью в Саратове. В этом году впервые лауреаты и победители конкурса получили подарки и денежное вознаграждение от промышленных предприятий республики.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин