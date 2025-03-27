Водитель из Татарстана ключом зажигания стер защитный слой в лотерее от «Столото» и выиграл 4 млн рублей

На выигранные средства победитель планирует помочь финансово своим детям и съездить с супругой на отдых

Фото: предоставлено пресс-службой "Столото"

Благодаря «Столото» в России есть все популярные в мире форматы лотерей, в том числе бестиражные, или «моментальные», где участник может узнать сумму своего выигрыша, стерев скретч-слой, не отходя от торговой точки.

Как выбрать свой формат и какой именно приведет к заветной удаче? Как показывает история Александра Чернова* из Бугульмы, путь к победе бывает непредсказуем.

Все пошло не так, как обычно

Александр всегда с нетерпением ждал воскресного утра и розыгрыша его любимых тиражных лотерей от «Столото» в телепередаче «У нас выигрывают!» на НТВ. Билеты на них он приобретал в первую очередь. Но иногда в точках продаж «Столото» он покупал и билеты моментальной лотереи с дизайном «Рапидо 2.0». И как оказалось, не прогадал, ведь именно она принесла ему выигрыш в 4 000 000 рублей.

— По дороге к жене я спонтанно купил «моменталку». Все пошло не так, как обычно. Сев за «баранку», прямо ключом зажигания стер защитный слой, хотя обычно проверяю билеты дома в уютной обстановке. Внимательно посмотрел на открывшиеся мне суммы и от увиденного даже вышел из машины подышать, — вспоминает Александр. — Супруга, узнав новость, по-товарищески пожала мне руку. Я шел к победе с уверенностью, что обязательно выиграю, и я счастлив, что достиг этой цели.

предоставлено пресс-службой "Столото"

Сейчас Александр на пенсии, но продолжает работать водителем школьного автобуса. На выигранные средства победитель планирует помочь финансово своим детям и съездить с супругой на отдых.

Отметим, что, по данным распространителя государственных лотерей «Столото», за 2024 год в Республике Татарстан было приобретено 5 033 200 выигрышных лотерейных билетов, которые принесли своим обладателям в совокупности 1 483 684 903 рубля. Благодаря «Столото» за прошлый год лотерейным миллионером стал 31 житель региона, а 18 счастливчиков выиграли суммы от 500 000 до 1 000 000 рублей.

*Фото публикуется с разрешения победителя.



«Поехали!» («ВГБЛ-5»), «Вперед к победе» («ВГБЛ-3»), «Вершины успеха» («ВГБЛ-4»), «Быстрее, выше, сильнее!» («ВГБЛ-6»), «Веселые старты» («ВГБЛ-7»), «Спорт без границ» («ВГБЛ-1»), «Узоры на льду» («ВГБЛ-2»), «Праздник спорта» («ВГБЛ-9»), «Русские игры» («ВГБЛ-10»), «Спортивный сезон» («ВГБЛ-8»), срок проведения лотерей до 31.12.2029. Подробности о лотерее — на stoloto.ru или по тел. 8 900 555 00 55.

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