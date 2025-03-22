Сегодня в Татарстане небольшой снег и до +3 градусов
На дорогах местами гололедица
Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер западный с переходом на северо-восточный 6–11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Утром ожидается от 0 до -5 градусов. Днем максимальная температура составит от 0 до +3 градусов. На дорогах местами гололедица.
Температура в Казани прогнозируется в диапазоне от +1 до +3 градусов.
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