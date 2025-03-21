В Казани нашли мертвым пропавшего дизайнера Альберта Гатина
Его искали три дня
В Казани после трех дней поисков обнаружили тело 36-летнего дизайнера Альберта Гатина, который пропал 18 марта. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Альберт Гатин вышел из офиса на улице Мазита Гафури в середине рабочего дня и больше не вернулся. Его коллеги видели его в последний раз в нормальном состоянии, он не взял с собой ни телефон, ни ноутбук, ни рюкзак. Коллеги предположили, что он пошел в столовую, но там его не оказалось. Заявление о пропаже подали в 18.30 18 марта.
- Супруга Альберта, Елена, сообщила в соцсетях, что тело нашли ночью. Она пока не раскрывает причины и детали его смерти, поясняя, что информация уточняется.
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