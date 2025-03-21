Овечкин приблизился к рекорду Гретцки, уменьшив разрыв до шести голов

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил разрыв до шести голов от рекорда канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ. В последнем матче против «Филадельфия Флайерз» Овечкин забросил свою 888 шайбу, получив голевую передачу от белорусского форварда Алексей Протаса.

Теперь 39-летнему Овечкину, которого фанаты и коллеги называют Ови, нужно забить еще семь голов, чтобы установить новый снайперский рекорд. На данный момент рекорд принадлежит Гретцки, который забил 894 гола за свою карьеру в 1487 матчах.

Анастасия Фартыгина