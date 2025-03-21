Путин наградил главу МИД России Сергея Лаврова орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ о награждении опубликовали на официальном сайте правовых актов.
Лавров получил награду «за выдающиеся заслуги перед Отечеством» и значительный вклад в формирование внешнеполитического курса страны. В документе отмечается его многолетняя и плодотворная работа на посту министра.
- Награждение совпало с юбилеем Лаврова — ему исполняется 75 лет.
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