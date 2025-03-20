Глава Росмолодежи заявил, что вопрос повышения возраста молодежи не прорабатывается

Фото: Динар Фатыхов

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Григорий Гуров заявил, что вопрос о повышении возрастной границы молодежи в России на данный момент носит дискуссионный характер и не имеет детальной проработки ни на уровне законодательной, ни на уровне исполнительной власти.

— Вопрос повышения границ молодежного возраста витает в воздухе не с сегодняшнего и даже не со вчерашнего дня. Но важно отметить, что на текущий момент это носит характер скорее дискуссионный. Ни о какой детальной проработке этого вопроса речи, насколько мне известно, не шло, — написал Гуров в своем телеграм-канале.

Глава Росмолодежи подчеркнул, что в ведомстве не продвигают «идей инфантильности и воспитания патернализма». Напротив, все проекты и программы направлены на то, чтобы школьники могли «почувствовать себя взрослыми», протестировать себя в профессиях и найти свое призвание.

Гуров добавил, что если вопрос повышения возраста молодежи возникнет в повестке, это будет связано прежде всего с расширением доступности мер поддержки для данной категории граждан. Однако обсуждение этого вопроса возможно только после глубокого анализа с привлечением всех заинтересованных сторон, включая федеральные ведомства, общественные институты и профессиональное сообщество.

Напомним, что в России работодателям разрешат привлекать несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие дни во время летних каникул.



Матвей Гавриков