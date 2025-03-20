Путин обязал иностранцев в новых регионах подтвердить отсутствие ВИЧ и факта употребления наркотиков

Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и факта употребления наркотиков.

Требование распространяется на тех, кто прибыл в эти регионы до вступления указа в силу на срок более 90 дней с целями, не связанными с трудовой деятельностью, либо для работы, но не прошел ранее необходимое медицинское освидетельствование.

Напоминаем, что указ обязывает украинцев, находящихся в России без законных оснований, покинуть страну или до 10 сентября 2025 года урегулировать свое правовое положение.



Матвей Гавриков