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Путин обязал граждан Украины, находящихся в России незаконно, выехать или легализоваться

15:26, 20.03.2025
Путин обязал граждан Украины, находящихся в России незаконно, выехать или легализоваться
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, находящиеся на территории России незаконно, обязаны покинуть страну до 10 сентября либо легализовать свое пребывание. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Напомним, что президент России Владимир Путин не стал отменять команду о прекращении огня по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на провокационные действия Киева.

Матвей Гавриков

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