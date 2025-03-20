Путин обязал граждан Украины, находящихся в России незаконно, выехать или легализоваться

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, находящиеся на территории России незаконно, обязаны покинуть страну до 10 сентября либо легализовать свое пребывание. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Напомним, что президент России Владимир Путин не стал отменять команду о прекращении огня по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на провокационные действия Киева.



Матвей Гавриков