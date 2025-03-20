Депутат Госдумы предупредил о новой схеме мошенников: они крадут голоса из видео в соцсетях

Фото: Реальное время

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал РИА «Новости» о появлении опасной схемы мошенничества, при которой аферисты используют технологии клонирования голоса для выманивания денег у россиян.

По словам парламентария, злоумышленники собирают аудиозаписи из открытых источников в интернете и обрабатывают их специальными программами, создавая точные копии голоса жертвы. Полученный синтетический голос практически неотличим от оригинала, что значительно повышает доверие собеседника во время телефонных мошеннических атак.

Среди распространенных сценариев обмана — звонки якобы от родственников с просьбой о финансовой помощи, представителей банков для подтверждения операций, руководителей с требованием перевести деньги или знакомых, запрашивающих коды из SMS.

Для защиты от таких атак депутат рекомендует:

перезванивать на известные номера телефонов,

задавать контрольные вопросы, ответы на которые может знать только реальный человек,

ограничить публикацию длинных аудиозаписей с собственным голосом в социальных сетях.

— Основная опасность таких атак заключается в высокой степени доверия при общении с близкими или знакомыми голосами, — подчеркнул Антон Немкин.

Эксперты отмечают, что с развитием технологий искусственного интеллекта подобные схемы мошенничества становятся все более изощренными, поэтому гражданам необходимо проявлять особую бдительность и осторожность при денежных операциях по телефону.

Напомним, что недавно Банк России объявил о запуске специальной кнопки в мобильных приложениях крупных банков, предназначенной для клиентов, пострадавших от мошенников.

Матвей Гавриков