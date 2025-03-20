В Казани мать лишила сына аттестата, отказавшись подать заявление на экзамен

Фото: Ирина Плотникова

Прокуратура Казани подала в суд иск с требованием защитить права 17-летнего ученика, который не смог пройти итоговое собеседование по русскому языку из-за отказа его матери подать заявление. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По законодательству родители должны обеспечивать детям получение общего образования, а итоговое собеседование является обязательным этапом. Однако, как выяснила прокуратура, мать ученика не подала нужные документы, что помешало ему сдать экзамены и получить аттестат.

— Мы обратились в суд, потому что право на образование имеет каждый ребенок, и его не должно нарушать отсутствие действий со стороны родителей, — подчеркнули в прокуратуре.

Иск прокуратуры сейчас находится на рассмотрении, и если суд подтвердит требования, мать будет обязана подать заявление для участия сына в аттестации.

Анастасия Фартыгина