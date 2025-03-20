Скончался экс-владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан

Фото: Динар Фатыхов

Эдди Джордан, бывший владелец команды «Формулы-1» «Джордан», скончался на 77-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщила «Формула-1» на своей официальной странице в соцсетях.

В декабре 2024 года Джордану диагностировали агрессивную форму рака простаты и мочевого пузыря, который дал метастазы в позвоночник и таз. Он ушел из жизни 20 марта в окружении родных и близких.

— Мы глубоко опечалены известием о внезапной кончине Эдди Джордана. Благодаря своей неиссякаемой энергии он всегда умел заставить людей улыбаться. Эдди был главным героем целой эпохи «Формулы-1», и его будет очень не хватать — выразил соболезнования исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Команда «Джордан» выступала в «Формуле-1» с 1991 по 2005 год и одержала победы в четырех гонках. В 2005 году команда была продана российской компании «Мидланд» и сейчас выступает под названием «Астон Мартин». В составе «Джордан» в «Формуле-1» дебютировал знаменитый гонщик Михаэль Шумахер.

Анастасия Фартыгина