Во Франции более 30 военных пострадали в ДТП с участием нескольких автобусов

В департаменте Ивелин во Франции произошло ДТП с четырьмя автобусами, перевозившими военнослужащих Республиканской гвардии. В результате аварии более 30 человек получили травмы, сообщили на телеканале BFMTV.

По предварительным данным, инцидент случился на трассе A13, расположенной в 46 км к югу от Парижа. Водитель легкового автомобиля попытался влиться в колонну автобусов, что привело к резкому торможению одного из них. Вслед за этим другие автобусы, следовавшие за ним, врезались в него.

Всего в автобусах находились 119 человек. Из них 35 получили легкие ранения, а один человек был госпитализирован с более серьезными травмами. На место происшествия выехали более 40 сотрудников спасательной службы, и несколько полос автострады были временно закрыты для устранения последствий аварии.

Анастасия Фартыгина