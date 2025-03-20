В Татарстане задержали пособников украинских телефонных мошенников

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане полиция задержала группу пособников, которые помогали украинским телефонным мошенникам. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, оперативники пресекли деятельность сети, которая обеспечивала мошенников необходимым оборудованием для подмены телефонных номеров.

— Обслуживание оборудования для подмены телефонных номеров — это не просто легкий заработок. Это соучастие в целой серии преступлений, — уточнила Волк в своем Telegram-канале.

Она добавила, что задержанные молодые люди осознавали серьезность своих действий, так как за такие преступления грозит длительное тюремное заключение.

Реальное время / realnoevremya.ru

Мошенники звонили россиянам, представляясь сотрудниками мобильных операторов и выманивая коды доступа к приложениям госуслуг. С помощью этих кодов они оформляли микрокредиты и требовали перевести деньги на «безопасные счета».

Оперативная разработка длилась несколько месяцев. В январе полицейские выяснили, что мобильные телефоны аферистов зарегистрированы в Татарстане. Двое приезжих из других регионов арендовали квартиры, устанавливали оборудование для подмены номеров и заменяли заблокированные сим-карты.

В ходе обысков было изъято 12 сим-банков, более 2,7 тыс. сим-карт и компьютерная техника. Следователи расследуют несколько уголовных дел по статье 159 УК («Мошенничество») и устанавливают личности всех сообщников задержанных.