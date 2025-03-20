«Ак Барс» сыграет в Астане с аутсайдером КХЛ «Барысом»

«Ак Барс» сыграет в Астане с «Барысом» в своем предпоследнем матче в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команде Анвара Гатиятулина до начала плей-офф осталось провести две игры.

«Ак Барс» занимает пятое место в Восточной конференции с 83 очками. «Барыс» замыкает турнирную таблицу Востока с 35 баллами — это худший показатель в КХЛ. Астанинцы выиграли два из пяти последних матчей в чемпионате.

В очном противостоянии команд чаще побеждал «Ак Барс»: 44 победы против 10 у казахстанцев. В нынешнем сезоне казанцы выиграли все три игры с «Барысом» — 5:0, 2:1 Б, 5:4 ОТ. Всего «Ак Барс» победил в восьми последних очных поединках с астанинцами.



В прямом эфире встречу покажет телеканал ТНВ в 17.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин