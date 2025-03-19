Сборная России разгромила Гренаду, Дзюба оформил рекорд по голам

Фото: Динар Фатыхов

Сборная России по футболу победила Гренаду со счетом 5:0 в товарищеском матче в Москве. Это третья подряд разгромная победа команды Валерия Карпина.

В составе сборной России мячи забили Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артем Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев. В воротах российской команды отыграли Евгений Латышонок и Станислав Агкацев. Голкипер «Рубина» Евгений Ставер остался на скамье запасных.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Артем Дзюба побил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России. В активе форварда «Акрона» теперь 31 забитый мяч в матчах за национальную команду. У Кержакова осталось 30 голов.

Ранее россияне разгромили в товарищеских матчах Бруней (11:0) и Сирию (4:0). Следующий матч сборная России проведет 25 марта с Замбией.

Зульфат Шафигуллин