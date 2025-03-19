Сборная России разгромила Гренаду, Дзюба оформил рекорд по голам
Сборная России по футболу победила Гренаду со счетом 5:0 в товарищеском матче в Москве. Это третья подряд разгромная победа команды Валерия Карпина.
В составе сборной России мячи забили Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артем Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев. В воротах российской команды отыграли Евгений Латышонок и Станислав Агкацев. Голкипер «Рубина» Евгений Ставер остался на скамье запасных.
Артем Дзюба побил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России. В активе форварда «Акрона» теперь 31 забитый мяч в матчах за национальную команду. У Кержакова осталось 30 голов.
Ранее россияне разгромили в товарищеских матчах Бруней (11:0) и Сирию (4:0). Следующий матч сборная России проведет 25 марта с Замбией.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.