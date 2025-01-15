В Казани на 94% увеличился спрос на автозапчасти для китайских машин

Фото: Динар Фатыхов

Специалисты «Авито» провели анализ рынка запчастей в Казани, согласно которому спрос на автокомпоненты для китайских автомобилей значительно увеличился в 2024 году, составив 94%.

В частности, запчасти для китайского бренда EXEED пользовались наибольшей популярностью, их продажи выросли в шесть раз по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее лидерами по объему продаж остаются южнокорейские марки Hyundai и KIA, на которые приходится по 9% всех продаж.

Анализ показал, что в Татарстане пользователи все чаще покупают новые запчасти, доля которых составила 60% от общего объема продаж, что выше по сравнению с 57% в 2023 году. В категории запчастей также выделяются детали рулевого управления, спрос на которые вырос на 59%. В то время как продажи на вторичном рынке снижаются, интерес к качественным китайским аналогам продолжает расти.

Кроме запчастей для EXEED, значительное увеличение спроса отмечено на компоненты для брендов Changan, Haval, Chery и Москвич. Специалисты подчеркивают, что растущий интерес к новым маркам требует от пользователей удобных инструментов для подбора запчастей, что является одним из приоритетов платформы «Авито».



Анастасия Фартыгина