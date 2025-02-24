54 несанкционированных свалки ликвидировали в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах

Объем вывезенного мусора можно сравнить с 250 рейсами мусоровоза «КАМАЗ», а ликвидация свалок обошлась в 6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В 2024 году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах ликвидировали 54 несанкционированных свалки, с которых вывезли 4,7 тыс. куб. м мусора, сообщил глава районов Ренат Шамсутдинов на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. По его словам, объем вывезенного мусора можно сравнить с 250 рейсами мусоровоза КАМАЗ, а ликвидация свалок обошлась в 6 млн рублей.



— Администрация районов ведет борьбу с нелицензированными перевозчиками, которые сбрасывают строительный мусор на площадки по сбору ТКО. В прошлом году по фактам нарушений был составлен протокол, а транспортное средство как предмет административного правонарушения впервые было изъято и направлено на штрафстоянку. Данная практика будет продолжена и в текущем году, — рассказал Ренат Шамсутдинов.

Помимо этого, для развития экологической культуры и ответственного обращения с отходами в школах районов реализуются грантовые проекты «Юный экорепортер» и «Экология в наших руках», а также работает пункт приема 20 фракций отходов в жилом массиве Кадышево.

Дарья Беззубова