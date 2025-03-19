Жена Никиты Михалкова опровергла сообщения о проблемах со здоровьем мужа

Супруга народного артиста России Никиты Михалкова, Татьяна Михалкова, опровергла информацию о проблемах со здоровьем режиссера, появившуюся в ряде СМИ. В беседе с ТАСС она заявила, что Никита Сергеевич чувствует себя хорошо.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил о якобы госпитализации Михалкова в начале марта с повышенным давлением и последующем обнаружении проблем с сердцем.

— Чувствует себя хорошо Никита Сергеевич. Все нормально. Это, наверное, старая перепечатка, что когда-то еще он болел, лежал в больнице. Вы посмотрите его расписание, сколько городов он проезжает, сколько репетирует, сколько выступает, сколько встречается со зрителями, сколько у него планов, — сказала Михалкова.

Она отметила, что посещение врача и поездки в больницу являются нормальным явлением для любого человека.