Средства ПВО уничтожили 57 беспилотников над территорией России за ночь

Фото: Татьяна Демина

В течение прошедшей ночи российские средства ПВО уничтожили и перехватили 57 беспилотных летательных аппаратов над территорией России, сообщили в Минобороны.

Наибольшее количество дронов сбито в Курской области — 35. Также ликвидированы 13 беспилотников в Орловской области и по одному — в Тульской и Брянской областях. Кроме того, семь БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря.



В результате падения обломков дронов на нефтебазе рядом со станицей Кавказской Кавказского района Краснодарского края произошел пожар, сообщил оперативный штаб региона. Площадь возгорания составила 20 кв. м, поврежден трубопровод между резервуарами. Пожару присвоен 4-й ранг сложности. На месте работают 105 человек и 45 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены, работа предприятия приостановлена.

За прошедшую ночь средствами ПВО уничтожено 46 БПЛА над регионами России, из них 41 — над Белгородом, по два — над Брянском и Курском и один — над Орлом.