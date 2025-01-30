Татарстан вошел в пятерку лидеров по объему выданных автокредитов в 2024 году

Фото: Олег Тихонов

Россияне оформили автокредитов на рекордную сумму в 2,34 трлн рублей в 2024 году. Это на 58,3% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Количество выданных кредитов также выросло на 58,3% до 1,64 млн, отмечает ТАСС.

При этом Татарстан занял четвертое место среди регионов России по объему выданных автокредитов, уступив лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Объем выданных кредитов в республике составил 109,4 млрд рублей.

— Такая динамика роста выдачи автокредитов в 2024 году по сравнению с предыдущим годом объясняется прежде всего эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году. При этом спрос на автокредиты в первой половине прошлого года во многом поддерживался с помощью акций и скидок от дистрибьюторов, субсидированных ставок от автопроизводителей, а также благодаря общей потребительской активности граждан. Однако стоит отметить, что после «рекордной» выдачи марта — сентября 2024 года в октябре — декабре количество и объемы выданных автокредитов ощутимо упали. В числе прочего это стало следствием введения в середине 2024 года макропруденциальных ограничений в автокредитовании, — заметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

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Рената Валеева