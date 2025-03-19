Макрон, Шольц и Зеленский отреагировали на переговоры Путина и Трампа

Макрон призвал Европу к вооружению, Шольц ждет прекращения огня, Зеленский — деталей соглашения

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Заявления европейских лидеров последовали за переговорами президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, на которых обсуждалось урегулирование конфликта на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо продолжать вооружаться, чтобы «избежать войны», пишет «Газета.ru».

— Наша страна и наш континент должны продолжать вооружаться, готовиться, чтобы избежать войны. Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше, — написал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, назвал прекращение атак на украинские энергетические объекты «первым шагом» к деэскалации.

— Следующим шагом должно стать полное прекращение огня для Украины, и как можно скорее. Конечно, очевидно, что мы согласны и с этим, — заявил Шольц, подчеркнув, что не должно быть никаких решений об Украине без участия Украины. При этом он отметил, что диалог России с США — «это хорошее начало».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подготовит ответ на идею моратория на удары по энергетике на 30 дней после получения деталей соглашения от Вашингтона. Он также рассказал, что ожидает звонка от Дональда Трампа, отмечает РБК.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин приказал остановить удары по энергетическим объектам Украины на 30 дней после разговора с американским коллегой.

— После того как мы получим детали от американского президента, от американской стороны, мы подготовим и озвучим свой ответ, и команда будет готова к техническим переговорам, — заявил Зеленский, подчеркнув, что Украина всегда поддерживала воздержание от ударов по энергетическим объектам любым оружием.



Рената Валеева