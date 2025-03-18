Мосгорсуд продлил арест подозреваемых в теракте в «Крокусе» до 22 мая

Фото: Максим Платонов

Мосгорсуд продлил арест четверым подозреваемым в причастности к теракту, который произошел 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус сити холл" в Подмосковье. Срок содержания под стражей теперь продлится до 22 мая. Об этом сообщили в ТАСС.

Среди обвиняемых — трое граждан Таджикистана и один россиянин. Суд сообщил, что Хусейн Медов, Назримад Лутфуллои, Мухаммад Зоир Шарипзоде и Умеджон Солиев остаются под стражей. Медова подозревают в поставках оружия исполнителям теракта.

В результате взрыва в «Крокусе» погибли 145 человек, включая шестерых детей, и более 500 получили ранения. Следствие уже арестовало 27 человек по этому делу, включая четырех исполнителей. В Следственном комитете РФ утверждают, что установили связь между террористами и украинскими националистами.

Также в розыск объявлены еще два подозреваемых — Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев.

Анастасия Фартыгина