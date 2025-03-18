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Банк России опубликовал курс валют с 19 марта

18:49, 18.03.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции

Банк России опубликовал курс валют с 19 марта
Фото: Сейтумерова Анна

Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 19 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар упал на 2,80 рубля, евро подешевел на 3,27 рубля, юань снизился на 0,38 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,50 рубля;
  • евро — 87,57 рубля;
  • юань — 11,22 рубля.

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