Банк России опубликовал курс валют с 19 марта
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 19 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар упал на 2,80 рубля, евро подешевел на 3,27 рубля, юань снизился на 0,38 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,50 рубля;
- евро — 87,57 рубля;
- юань — 11,22 рубля.
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