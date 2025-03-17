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Банк России опубликовал курс валют с 18 марта

18:06, 17.03.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции

Банк России опубликовал курс валют с 18 марта
Фото: Сейтумерова Анна

Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 18 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар упал на 1,26 рубля, евро подешевел на 2,76 рубля, юань снизился на 0,22 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 84,31 рубля;
  • евро — 90,84 рубля;
  • юань — 11,60 рубля.

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