Банк России опубликовал курс валют с 18 марта
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 18 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар упал на 1,26 рубля, евро подешевел на 2,76 рубля, юань снизился на 0,22 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 84,31 рубля;
- евро — 90,84 рубля;
- юань — 11,60 рубля.
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