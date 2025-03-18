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Татарстан получил из федерального бюджета 3,2 млрд рублей на начало марта

11:44, 18.03.2025
Татарстан получил из федерального бюджета 3,2 млрд рублей на начало марта
Фото: Максим Платонов

По состоянию на 1 марта текущего года в доход бюджета Татарстана из федерального бюджета поступили трансферты на общую сумму 3,2 млрд рублей, что составляет 4,2% от плановых назначений на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

В структуру поступивших средств входят:

  • субсидии — 803,1 млн рублей;
  • субвенции — 1,7 млрд рублей;
  • иные межбюджетные трансферты — 769,3 млн рублей;
  • поступления из федеральных фондов — 13,3 млн рублей.
Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Общая сумма планируемых к поступлению средств федерального бюджета в бюджет Татарстана в 2025 году составляет 69,9 млрд рублей.

В Татарстане зафиксировали профицит в размере 21,8 млрд рублей. Больший профицит показали только Московская область (81,5 млрд) и Донецкая Народная Республика (26 млрд).

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