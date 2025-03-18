Татарстан вошел в число лидеров по профициту бюджета среди регионов России

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Несмотря на то, что исполнение консолидированных бюджетов субъектов России за 2024 год сложилось с дефицитом в объеме 297,6 млрд рублей, Татарстан показал положительную динамику, войдя в число регионов-лидеров по объему профицита. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты, пишет ТАСС.

Согласно данным ведомства, бюджеты 40 регионов были исполнены с суммарным профицитом в объеме 340,5 млрд рублей. Татарстан занял третью строчку в этом списке, зафиксировав профицит в размере 21,8 млрд рублей. Больший профицит показали только Московская область (81,5 млрд) и Донецкая Народная Республика (26 млрд).



Максим Платонов / realnoevremya.ru



В то же время наибольший объем дефицита бюджета зафиксирован в Кемеровской области (70,7 млрд), Санкт-Петербурге (52,8 млрд) и Нижегородской области (49,2 млрд).

Анализ Счетной палаты показывает, что из числа дефицитных регионов в девяти отмечается снижение доходов, в 32 темп роста расходов превысил темп роста доходов, а в 25 темп роста расходов превысил 5% налоговых и неналоговых доходов.

Напомним, с января по октябрь 2024 года доходы консолидированного бюджета Татарстана достигли более 513,94 млрд рублей из плановых 564,73 млрд.

Рената Валеева