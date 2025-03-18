Пять университетов Татарстана вошли в основной трек программы «Приоритет-2030»

Фото: Ринат Назметдинов

Пять университетов Татарстана вошли в основной трек федеральной программы «Приоритет-2030», нацеленной на развитие высшего образования и достижение технологического лидерства страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В их число вошли: КФУ, КГМУ, КНИТУ, КНИТУ — КАИ и КГЭУ.

Всего в основной трек программы отобраны 100 университетов из 41 региона страны. В общей сложности, поддержку в рамках «Приоритет-2030» получат 119 вузов: 100 — по основному треку, пять — творческой направленности и 14 вузов из ДФО.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что обновленная архитектура программы «Приоритет-2030» направлена на достижение технологического лидерства России.



По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, отличительной особенностью нынешнего этапа программы является акцент университетов на конкретные проекты взаимодействия с индустрией.

— Каждый участник представлял конкретный технологический проект, через который мы оценивали всю работу, весь замысел университета по стратегии его развития. Особенно приятно отметить, что поддержать свои университеты приезжали главы регионов и представители федеральных министерств, — сказал Валерий Фальков.



Рената Валеева