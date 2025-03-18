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Трамп пообещал обнародовать около 80 тысяч страниц материалов по делу об убийстве Кеннеди

10:20, 18.03.2025
Трамп пообещал обнародовать около 80 тысяч страниц материалов по делу об убийстве Кеннеди
Фото: скриншот из видео "Кеннеди. За что его убрали?" с YouTube

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что во вторник будут обнародованы около 80 тыс. страниц материалов по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом он сообщил журналистам во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, пишет ТАСС.

— Во время предвыборной кампании я сказал, что обнародую их. И я — человек слова, поэтому завтра вы получите документы по Кеннеди, — заявил Трамп.

Реальное время / realnoevremya.ru

23 января Трамп подписал указ об обнародовании секретных материалов об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Напомним, Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в штат Техас. Официальная комиссия пришла к выводу, что убийство было делом рук действовавшего в одиночку Ли Харви Освальда и речи о широкомасштабном заговоре не идет. На сегодняшний день рассекречено 99% из порядка 5 млн страниц из фондов, посвященных убийству Кеннеди.

Рената Валеева

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