Трамп пообещал обнародовать около 80 тысяч страниц материалов по делу об убийстве Кеннеди

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что во вторник будут обнародованы около 80 тыс. страниц материалов по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом он сообщил журналистам во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, пишет ТАСС.

— Во время предвыборной кампании я сказал, что обнародую их. И я — человек слова, поэтому завтра вы получите документы по Кеннеди, — заявил Трамп.

Реальное время / realnoevremya.ru

23 января Трамп подписал указ об обнародовании секретных материалов об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Напомним, Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в штат Техас. Официальная комиссия пришла к выводу, что убийство было делом рук действовавшего в одиночку Ли Харви Освальда и речи о широкомасштабном заговоре не идет. На сегодняшний день рассекречено 99% из порядка 5 млн страниц из фондов, посвященных убийству Кеннеди.

Рената Валеева