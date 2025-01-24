Трамп распорядился рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Фото: Реальное время

Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании материалов, связанных с убийствами бывшего президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и правозащитника Мартина Лютера Кинга, подчеркнув, что это «отвечает общественным интересам». Соответствующий документ опубликовали на сайте Белого дома.

Трамп заявил, что продолжающееся сокрытие информации о таких трагических событиях не соответствует интересам общества и обещал опубликовать эти записи до выборов.

В указе президента говорится, что в течение 15 дней после его подписания директор нацразведки и генпрокурор должны подготовить план полного обнародования документов, касающихся расследования убийства Кеннеди. Они также должны изучить материалы по убийствам Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга и представить план их раскрытия в течение 45 дней.

С 1992 года власти США постепенно рассекречивают документы по делу Кеннеди, однако многие материалы все еще остаются засекреченными. Трамп заявил, что, согласно предписаниям 1992 года, все документы должны были быть обнародованы в 2017 году, но как он, так и президент Джо Байден, продлевали статус секретности.



Напомним, что Депутат Госдумы и народный артист России Николай Бурляев направил обращение в Следком с просьбой провести расследование обстоятельств гибели великого русского поэта Михаила Лермонтова.

