HR-менеджеры в Казани назвали основные недостатки сотрудников-зумеров

Фото: Мария Зверева

Безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена мест работы — вот что больше всего раздражает эйчаров в сотрудниках-зумерах (представителях поколения Z). Такими выводами поделились аналитики SuperJob с «Реальным временем».

Отвечая на вопрос, что больше всего раздражает в работе с молодыми сотрудниками компании, 23% HR-менеджеров назвали безответственность и разгильдяйство. 14% обратили внимание на непостоянство молодежи и легкость, с которой они увольняются с работы. 12% указали на необязательность и недисциплинированность. 8% кадровиков отмечают нежелание молодежи работать.

Завышенные зарплатные ожидания возмущают 7% эйчаров. 6% считают молодых сотрудников излишне амбициозными. Капризность, требовательность и нежелание учиться раздражают каждого двадцатого HR-менеджера. По 2% кадровиков отмечают у представителей поколения Z излишнюю чувствительность к критике, несоблюдение субординации и некачественное выполнение задач.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом 25% менеджеров по персоналу, принявших участие в опросе, заявили, что не видят минусов в работе с зумерами: «Ничего не раздражает. Мы берем молодежь с 16 лет. Они все шустрые и сообразительные».

Поколение Z, рожденное между 1997 и 2012 годом, выросло в эпоху культурных событий — интернет, соцсети, смартфон и абсолютное потребительское благополучие. Находясь в двух мирах, реальном и виртуальном, молодые специалисты болезненно воспринимают критику и торопятся менять работу в поисках признания их идей и высокой зарплаты — так описал культуролог, доктор философских наук Андрей Макаров портрет зумера на лекции в Нацбиблиотеке РТ.

Рената Валеева