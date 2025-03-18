Мэрия Челнов начала совещание с минуты молчания в память о Сергее Чебневе

Школе №56, которую окончил Герой России, будет присвоено его имя

Фото: скриншот из видеосюжета ТНВ

Главное городское совещание в Набережных Челнах началось сегодня с минуты молчания в память о Герое России Сергее Чебневе, сообщили в администрации города.

Мэр Наиль Магдеев рассказал о планах по увековечиванию памяти Героя. Школе №56, которую окончил Сергей Чебнев, будет присвоено его имя. На территории школы будет установлен бюст Героя, а также бюст появится на аллее Героев в парке Победы.

— Я от имени челнинцев выразил соболезнования семье Чебневых, — заявил Магдеев.

предоставлено пресс-службой АИР

Напомним, власти Калининградской области также планируют назвать улицу в Калининграде в честь Героя России Сергея Чебнева.

6 марта, в день рождения Сергея Чебнева, президент России Владимир Путин встретился в Кремле с его вдовой Ольгой и передал ей медаль «Золотая Звезда», которой Сергей был удостоен посмертно.

Тело Сергея Чебнева (позывной Отмель), погибшего в августе 2024 года, было обнаружено 10 марта в освобожденной Малой Локне в Курской области и извлечено из-под завалов. В этот же день вдове сообщили о трагической гибели мужа.