Перевозки авиакомпаний России выросли на 5,9% в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

Российские авиакомпании продемонстрировали значительный рост пассажиропотока в 2024 году, перевезя 111,7 млн человек, что на 5,9% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Росавиации.

Внутренние рейсы показали увеличение пассажиропотока на 2%, до 84,7 млн человек. Международные перевозки выросли значительно активнее — на 20,1%, достигнув отметки в 27 млн пассажиров.

— Воздушный транспорт продолжает стабильно выполнять свою стратегическую роль в интересах развития России, — подчеркнул министр транспорта Роман Старовойт. Он также отметил работу Минтранса и Росавиации по выполнению задач президента России по увеличению авиационной доступности для граждан и модернизации инфраструктуры.

Десять крупнейших авиакомпаний страны — «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, «Россия», «Уральские авиалинии», Utair, Nordwind, Smartavia, Red Wings и «Азимут» — перевезли в сумме 97,2 млн пассажиров, показав рост на 6,9% по сравнению с 2023 годом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лидерами по международным перевозкам стали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Azur Air. Внутренние рейсы возглавили «Аэрофлот», «Победа» и S7 Airlines.

Занятость кресел в 2024 году увеличилась на 1,7 процентных пункта, достигнув 89,3%. Кроме пассажиров, авиакомпании перевезли почти 489,4 тыс. тонн почты и грузов — на 4,7% больше, чем в 2023 году.

Рената Валеева