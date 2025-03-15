«Ак Барс» проиграл «Витязю» в последнем домашнем матче в «регулярке»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл в Казани «Витязю» в овертайме со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина не смогла победить в заключительной домашней игре «регулярки».

В составе «Ак Барса» шайбу забросил Кирилл Семенов. У «Витязя» голы забивали Матвей Заседа и Дерек Барак. В воротах казанской команды весь матч провел Тимур Билялов.

Игра была посвящена культурному наследию Татарстана, «Ак Барс» играл в эксклюзивном комплекте формы.

«Ак Барс» впервые за восемь матчей проиграл «Витязю» в чемпионатах КХЛ. Подмосковная команда не могла победить казанцев с сентября 2020 года.

После поражения в активе «Ак Барса» стало 83 очка, команда Гатиятулина занимает пятое место в Восточной конференции. «Витязь» остался на десятой строчке турнирной таблицы Запада.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 20 марта в Астане с «Барысом» в 17.30 по московскому времени.

«Ак Барс» — «Витязь» — 1:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 Заседа (Воробьев, Бусыгин, 30:36, 5х4),

1:1 Семенов (Петан, 51:22),

1:2 Барак (овертайм).

Зульфат Шафигуллин