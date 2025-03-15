Трехкратный чемпион Кубка Гагарина Каменев временно отстранен от хоккея

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен от хоккея из-за проблем с допинг-пробой. Информацию подтвердили в пресс-службе армейского клуба.

Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сообщили о получении одной положительной допинг-пробы в составе ЦСКА.

— В связи с сегодняшним комментарием Континентальной хоккейной лиги ПХК ЦСКА сообщает, что на основании уведомления о неблагоприятном результате допинг-пробы нападающий Владислав Каменев временно отстранен от матчей и тренировок с командой до полного выяснения всех обстоятельств дела, — говорится в заявлении клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным «Спорт-Экспресс», в допинг-пробе Каменева мог быть обнаружен мельдоний. В случае подтверждения факта нарушения 28-летнему игроку может угрожать дисквалификация до четырех лет.



Каменев является трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА и магнитогорского «Металлурга». С 2017 по 2020 год хоккеист выступал в НХЛ за «Нэшвилл» и «Колорадо». В КХЛ Каменев играл за «Металлург», СКА и ЦСКА. Контракт игрока с армейским клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.

Зульфат Шафигуллин