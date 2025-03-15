Делегация МИД России приехала с рабочим визитом в КНДР
Делегация МИД России приехала с рабочим визитом в КНДР. Возглавляет группу заместитель министра Андрей Руденко. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
В аэропорту их встретили сотрудники МИД российского посольства, сам посол России в КНДР Александр Мацегора.
Все они посетили в Пхеньяне монумент «Освобождение» на холме Моранбон. Обелиск посвящен воинам Красной армии, освободившей Корею в годы Второй мировой войны.
— Они возложили цветы и почтили память советских воинов, отдавших свою кровь и драгоценные жизни в священной борьбе за освобождение Кореи, после чего осмотрели башню, — пишет ЦТАК.
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