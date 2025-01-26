Лукашенко заявил о скором появлении в Белоруссии российской гиперзвуковой системы «Орешник»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о скором размещении на территории республики российской гиперзвуковой системы «Орешник». По его словам, поставка установки в Белоруссию произойдет раньше, чем ее развертывание в России.

— У нас буквально со дня на день будет «Орешник». Мы договорились с президентом [России Владимиром] Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию, — заявил Лукашенко, общаясь с журналистами.

Отвечая на вопрос о возможном месте расположения системы, Лукашенко отметил: «Туда, ближе к Смоленску, я так считаю. А там посмотрим».

В декабре 2024 года Путин заявил о возможности размещения российского центра обработки данных «Орешник» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. При этом Лукашенко подчеркнул, что в случае размещения системы на территории Белоруссии, определение ее целей должно осуществляться Минском.