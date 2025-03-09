Медведев призвал Макрона «быть осторожнее с ядерным арсеналом»

Пост также содержал цитату из песни группы Led Zeppelin

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, призвав его «быть осторожнее с ядерным арсеналом». Свой пост в социальной сети X он сопроводил фотографией с рядом опровергнутых тезисов о России, ранее озвученных западными политиками.

Медведев высмеял такие утверждения, как «Россия изолирована, санкции уничтожат ее экономику», «мы будем поддерживать киевский режим до тех пор, пока он будет», «Запад не ведет гибридную войну против России», «ядерный конфликт невозможен» и «мы должны нанести России стратегическое поражение».

— И что из этого вышло? Ни единого шанса! Вы запятнали себя, дамы и господа! Эй, Микрон [Макрон]! Осторожнее с ядерным арсеналом, — написал Медведев.

Пост также содержал цитату из песни группы Led Zeppelin: «Они покупали лестницу в рай, а оказались на дороге в ад».

Комментарий Медведева последовал на фоне заявлений Макрона о том, что Россия представляет угрозу для Франции и Европы, и об открытии дебатов о защите европейских союзников французским ядерным сдерживанием. Макрон также подчеркнул, что решение о применении ядерного оружия остается исключительной прерогативой президента Франции.



Рената Валеева