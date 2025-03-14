Игроки УНИКСа попали в рейтинги лидеров Единой лиги по стратегическим показателям

Фото: Мария Зверева

Игроки казанского баскетбольного клуба УНИКС продемонстрировали выдающиеся результаты в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, попав в пять из семи рейтингов лидеров по ключевым статистическим показателям. Об этом свидетельствуют данные, представленные пресс-службой лиги.

Наибольших успехов добились центровой Исмаэль Бако и форвард Маркос Найт, каждый из которых вошел в два рейтинга. Джален Рэйнольдс также отметился попаданием в один из списков.

Исмаэль Бако:

1-е место — блокшоты в среднем за игру (1,3);

2-е место — процент бросков с игры (уступил Евгению Минченко из «Локомотива-Кубань»).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Маркос Найт:

2-е место — очки в среднем за игру (уступил Джеремайе Мартину из «Уралмаша»);

4-е место — перехваты в среднем за игру (1,7).

Джалейн Рэйнольдс:

4-е место — подборы в среднем за игру (6).

Однако игроки УНИКСа не вошли в рейтинги лидеров по передачам и проценту реализации трехочковых бросков.

Рената Валеева