Игроки УНИКСа попали в рейтинги лидеров Единой лиги по стратегическим показателям
Игроки казанского баскетбольного клуба УНИКС продемонстрировали выдающиеся результаты в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, попав в пять из семи рейтингов лидеров по ключевым статистическим показателям. Об этом свидетельствуют данные, представленные пресс-службой лиги.
Наибольших успехов добились центровой Исмаэль Бако и форвард Маркос Найт, каждый из которых вошел в два рейтинга. Джален Рэйнольдс также отметился попаданием в один из списков.
Исмаэль Бако:
- 1-е место — блокшоты в среднем за игру (1,3);
- 2-е место — процент бросков с игры (уступил Евгению Минченко из «Локомотива-Кубань»).
Маркос Найт:
- 2-е место — очки в среднем за игру (уступил Джеремайе Мартину из «Уралмаша»);
- 4-е место — перехваты в среднем за игру (1,7).
Джалейн Рэйнольдс:
- 4-е место — подборы в среднем за игру (6).
Однако игроки УНИКСа не вошли в рейтинги лидеров по передачам и проценту реализации трехочковых бросков.
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