В Казани «Дом Мусина» может стать объектом культурного наследия

В Казани рассматривается возможность внесения двухэтажного особняка на улице Нариманова, 56, известного как «Дом Мусина», в список объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Построенный в 1906 году, дом сочетает в себе традиционные татарские элементы и современные строительные технологии своего времени. Его отличают прямоугольные окна с наличниками и декоративные элементы на втором этаже.

«Дом Мусина» имеет важное историческое значение, так как связан с предпринимательством начала XX века. Его владелец, Мухаметсадык Мусин, основал крупное торговое предприятие. После революции здание было национализировано и использовалось для различных нужд, включая кожвендиспансер.

Напомним, что в Нурлатском районе Татарстана начнется реставрация водяной мукомольной мельницы князя Оболенского, расположенной в поселке Единение. Глава района Дамир Ишкинеев сообщил, что уже найден частный инвестор, который разработал концепцию развития территории.

Анастасия Фартыгина