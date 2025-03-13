В Нурлатском районе Татарстана отреставрируют мельницу XIX века

Фото: скриншот с презентации

В Нурлатском районе Татарстана начнется реставрация водяной мукомольной мельницы князя Оболенского, расположенной в поселке Единение. Глава района Дамир Ишкинеев сообщил, что уже найден частный инвестор, который разработал концепцию развития территории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проект включает в себя не только ремонт исторического здания, но и создание кафе, пекарни и мини-отеля. Мельница расположена на берегу реки Большой Черемшан. По словам Ишкинеева, внутри сохранилось все оборудование, что позволит вернуть мельницу к жизни.

Глава района уточнил, что такие объекты ценятся за свои уникальные характеристики. Мука, произведенная на водяной мельнице, не перегревается, что придает хлебу особую структуру.

Мельница князя Сергея Оболенского является памятником архитектуры республиканского значения и располагается на холме, откуда открываются живописные виды. Реставрация этого исторического объекта не только сохранит культурное наследие, но и послужит привлечению туристов в регион.