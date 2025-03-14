В Челнах мошенники обманули пенсионера на более 9 млн рублей его сбережений

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах 60-летний мужчина стал жертвой мошенников, передав им 9,2 млн рублей — свои личные сбережения. Инцидент начался с телефонного звонка в начале января от незнакомки, которая представилась сотрудником «Энергосбыта» и сообщила о необходимости замены электросчетчиков. Она заверила, что услуга предоставляется бесплатно, но для записи в очередь нужно сообщить код из SMS-сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Несмотря на предупреждение о запрете передачи кода третьим лицам, мужчина назвал его собеседнице. Вскоре после этого ему снова позвонили, на этот раз с сообщением о том, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» был взломан. Звонивший, представившийся представителем Центробанка, предупредил, что мошенники пытаются снять с его счета 980 тыс. рублей.

Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru

Поверив аферисту, челнинец начал действовать по его указаниям. В течение недели он обналичил все свои сбережения и передал большую часть курьерам, а оставшуюся сумму перевел на счета мошенников. После того как деньги были получены, злоумышленники перестали выходить на связь.

Потерпевший обратился в полицию, и в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 19-летний курьер из Казани, который признался в получении 1,8 млн рублей от пенсионера. Он также подозревается в аналогичных преступлениях, совершенных в отношении жителей Саратовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.4 УК (мошенничество), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый в настоящее время находится под стражей в Саратовской области.