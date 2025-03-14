В Татарстане выделят 800 млн рублей на ремонт трассы М-7 «Волга»

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на замену изношенных слоев трассы М-7 «Волга» выделят почти 800 млн рублей. Эти средства поступят из федерального бюджета и будут направлены на ремонт участка дороги, который проходит от Москвы до Уфы. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Планируется обновить более 7,9 тыс. километров трассы. Работы начнутся в ближайшее время, а завершить их должны до 1 сентября 2025 года. Заказчиком проекта выступает Федеральное казенное учреждение «Волго-Вятскуправтодор».

Также в Татарстане выделят почти 95,7 млн рублей на ремонт автомобильных дорог, включая трассы М-7 «Волга» — Бизяки, Елабуга — Лекарево — Большие Армалы и Лубяна — Бажениха.



Анастасия Фартыгина