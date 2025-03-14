ФСБ обнародовала документы о зверствах латвийских карателей из СС в годы ВОВ

Фото: Максим Платонов

ФСБ России опубликовала архивные материалы, касающиеся массовых зверств, совершенных латвийскими карателями из СС во время Великой Отечественной войны. Эти документы содержат свидетельства о жестоких преступлениях, совершенных местными коллаборационистами, которые служили нацистскому режиму. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Каждый год 16 марта в Латвии отмечается День памяти латышских легионеров, однако, по мнению ФСБ, организаторы этого праздника умалчивают о том, что речь идет о легионерах из дивизий СС. В ведомстве пояснили, что празднование дня памяти было выбрано по аналогии с Днем памяти павших героев в нацистской Германии, что подчеркивает связь современных неонацистов с историческими преступниками.

Документы свидетельствуют о том, что после оккупации Латвийской ССР местные коллаборационисты активно участвовали в «решении еврейского вопроса», включая массовые убийства и акты садизма по отношению к жертвам. Первым подразделением латышских карателей стала «команда Арайса», которая была ответственна за погромы рижских синагог и убийства мирных жителей.

Латышские полицейские батальоны, сформированные немецким командованием, также принимали участие в охране еврейских гетто и карательных операциях против партизан и мирного населения. Эти формирования стали основой для создания Латышского добровольческого легиона СС.



Анастасия Фартыгина