Роспотребнадзор: первые случаи укусов клещей в Татарстане могут появиться в апреле

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане ожидается, что первые случаи укусов клещей могут быть в конце марта — начале апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Санитарные специалисты уточнили, что в этом году в республике наблюдается превышение температурной нормы, что может способствовать активности клещей, переносчиков клеевого вирусного энцефалита. Клещи начинают проявлять активность при температуре от 10 градусов Цельсия, поэтому важно заранее подготовиться к встрече с ними.

В прошлом сезоне в Татарстане зарегистрировали около 13 тыс. укусов клещами. На данный момент жители республики не обращались в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Врачи рекомендуют при посещении лесов и мест отдыха носить защитную одежду, использовать репелленты и проверять себя каждые два часа. Также важно сделать вакцинацию против клещевого энцефалита, если планируется выезд на эндемичные территории. Вакцинация проводится двукратно с минимальным интервалом в один месяц и должна быть завершена не позднее чем за две недели до поездки.